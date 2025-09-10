【JP20NH 1/700 海上保安庁 巡視船 PLH-33 れいめい 塗装済みプラモデル 旗・旗竿・艦名プレートエッチングパーツ付き】 9月10日 出荷開始 価格：9,790円

ピットロードは、プラモデル「JP20NH 1/700 海上保安庁 巡視船 PLH-33 れいめい 塗装済みプラモデル 旗・旗竿・艦名プレートエッチングパーツ付き」の出荷を9月10日に開始する。価格は9,790円。

本商品は、「海上保安庁 巡視船 PLH-33 れいめい」の1/700スケール塗装済みプラモデル。船体、小物パーツはあらかじめ塗装されているため、組み立て、デカール(艦名、艦番号、他)の貼り付けで完成する。

・洋上/フルハルモデル選択可能

・EC.225LPヘリコプター×1機付属

・1隻入り

・全長：213.8mm

・ディスプレイスタンド付属

・旗(日の丸のみ使用)、旗竿のカラーエッチングパーツ、艦名プレート(10×40mm)付属。旗は手で曲げることによって風になびく様を再現可能。

パッケージサイズ:13×29×8cm

重量：約400g

Copyright(C)株式会社ピットロード All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は組み立て、塗装したものです。