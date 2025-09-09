芦田愛菜と岡山天音が共演する特集ドラマ『片想い』が、NHK総合にて2026年春に放送されることが決定した。

本作は、脚本家・岡田惠和が“片想い”の喜びと幸せを描く、究極の“片想い”ラブストーリー。長年片想いだった“あの人”が、突然帰ってきた。しかも彼は、東京に戻らず、実家のお豆腐屋さんで働くことに。店でバイトとして働くヒロインは、「これって、長男の嫁みたい」ともん絶しつつ、幸せな日々を送る。「ずっとずっと好きだった」――けれど、絶対そんなことは言えない。言ったとたんにすてきなこの関係が終わってしまうから……。

芦田が片想いするヒロイン・優衣を演じ、岡山が優衣の片想いの相手・健二役を担当。「日本で最も行きたい街」に選ばれるなど、海外からも注目の街・盛岡市が舞台となる。

コメント●岡田惠和（作）世界は片想いで出来ています。想いのほとんどは叶わぬ片想い。誰かから誰かへの。人生への、夢の片想いで、この世界はあふれています。せつなくてつらいだけでない、楽しく明るく尊い、むしろ片想い最高！ 叶わなくても幸せ！ みたいなドラマを書いてみました。芦田さんと岡山さんに向けて書きました。片想い街道を一人驀進し、七転八倒したり迷走したり、全身全霊で恋する優衣役の芦田愛菜さんと、恋されているのにまったく気づいていないような、でも良すぎるくらいイイ奴のケンケンを演じる岡山天音さんを楽しんでいただけたらと思います。私自身も出来上がりを観るのを楽しみにしております。

●芦田愛菜（菅原優衣役）人が時として諦めてしまったり、忘れてしまったりする、純粋に何かをそして誰かを想う気持ち。結果を出すことだけが全てではなくて、その気持ちを、ただ想い続けるだけでもいいのかもしれない、と優しく自分を肯定できるような作品だと感じています。斜に構えたりすることなく、全ての「好き」という気持ちにまっすぐに駆けていける優衣が、私自身とても羨ましいです。ご覧になる皆様に、また自分も何かを好きになりたい、という温かい気持ちをお届けできたら嬉しいです。

●岡山天音（菅原健二役）この人生を生き続けることに、果たして意味はあるのだろうか。ただ、何かに恋をし続ける事は、ここにある「今」を繋げていく理由にはなる気がしています。僕が演じさせていただく健二と共に、何かを好きでいる事とそこにまつわる様々な感情に触れ、脚本の岡田惠和さん、演出の津田温子さんが創り出す世界を生きたいと思います。今作が皆様にとって何らかの明かりとなってくれることを願います。

（文＝リアルサウンド編集部）