9Æü¤ÎÌë¡¢»³·Á¸©ÀîÀ¾Ä®¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¤Î¸á¸å9»þ46Ê¬¤´¤í¡¢¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀîÀ¾Ä®¾å¾®¾¾¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢£µ£·ºÐ¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¶¼¤·¡¢¸½¶â£µ£°£°±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£