¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤£Ã¡ÛÄÔ±ÉÂ¢¤¬ÅöÃÏÏ¢Â³Í¥½Ð¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ²¡¤¹´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¹Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÔ±ÉÂ¢¡Ê£µ£°¡á¹Åç¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ´Â®¥¿¡¼¥ó¤Ç£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ²¡¤¹´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¡×¤Èµ¡¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£µ·î¤Î£Ç¶¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¤ËÂ³¤¯ÅöÃÏÏ¢Â³Í¥½Ð¤Ç¡¢¿åÌÌÁêÀ¤â¾å¡¹¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î²ÝÂê¡££Ó¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£°¤¯¤é¤¤¤ò¥Ð¥·¥Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁà½ÄÀ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢Âç³°¤«¤é±ß½Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£