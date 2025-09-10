Amazonにてカゴメの野菜ジュースが特別価格で販売されている。期間は9月16日23時59分まで。

対象商品には、「野菜生活100」200ml×30本セットの贈答用パッケージと「野菜一日 これ一本」200ml×48本セットがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

カゴメ 野菜生活100 オリジナル 贈答用パッケージ 200ml紙パック×30本

商品は、20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュース。1食分の野菜が使用されており、、野菜汁70％＋果汁30％＝100％となっている。野菜比率70％でありながらフルーティーなおいしさを実現している。

【セット商品】 カゴメ 野菜一日 これ一本 200ml x 48本

本商品は、砂糖や香料、栄養強化剤などを使用せずに野菜本来のおいしさと栄養を提供する無添加の野菜汁100%ジュース。トマトの濃厚な味わいを楽しみながら、野菜と栄養を手軽に補うことができる。