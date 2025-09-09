普通のフライパンでも絶品ホットサンド！8月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

フライパンひとつで朝が充実！「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年8月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！フライパンひとつで丸パンやホットサンドを作れる手軽なレシピに注目が集まりました。

黄金比を守るだけで、ふわふわに焼き上がるホットケーキレシピが5位にランクイン。混ぜ方や焼き方のコツも丁寧に紹介されているから、初めてでも安心です。「子どもが喜んで食べてくれた」など喜びの声が多く寄せられています。



「朝ごはん、何もない…」という時に頼れる「じゃがいものガレット」をご紹介。ベーコンやチーズと一緒に焼けば、香ばしくて食べ応えのある1皿に。野菜や卵を添えると、見た目も栄養バランスもぐんとアップします。



第3位：オーブン不要！フライパンでふかふかパン

発酵いらずで、思い立ったらすぐ作れる丸パンのレシピが3位に登場。オーブンを使わずフライパンひとつで作れるので、朝から焼きたてパンを楽しみたい方にもぴったりです。「初心者でも簡単でした」との声も多数届いています。



第2位：おばあちゃん直伝！とろとろ半熟ゆで卵

黄身がとろりと仕上がる半熟ゆで卵は、朝食やお弁当の定番。シンプルだからこそ、ゆで加減が難しい一品でもありますが、調理時間のポイントをおさえることで理想の半熟卵が完成します。覚えておくと何かと便利なレシピです。



第1位：フライパンひとつでホットサンド

2025年8月、朝ごはん記事で最も注目を集めたのは、ホットサンドの作り方。専用の器具がなくても、フライパンひとつでこんがりおいしく仕上がります。ツナやハム、チーズなど具材のアレンジも自在で、毎日でも楽しめそうですね。







クックパッドニュースでは、他にも多くの朝ごはん記事や、便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。