画像は電撃文庫「キノの旅XXIV the Beautiful World」のページ（https://dengekibunko.jp/product/kino/322504000327.html）より

【キノの旅XXIV the Beautiful World】 9月10日 公開

KADOKAWAは、時雨沢恵一氏のライトノベル「キノの旅」シリーズの最新刊となる「キノの旅XXIV the Beautiful World」を9月10日に発売する。価格は770円。

今作は「綺麗になれる国」、「射撃場の口」という口絵イラストノベルのほか、プロローグとエピローグを含む全10話が収録されている。

【あらすじ】

「お花が満開だよ。綺麗だねえ。キノ」エルメスが言った。「転ばなかったよ」キノと呼ばれた運転手が言った。

ピンクが混じった草原を走っていたキノとエルメスは、なだらかな丘を一つ越えた時、「前方に、お仲間」「ボクにも見えた」進む道の上に、今までまったく見えなかった、自然以外の物を見つけた。それは、道と草原の隙間に横倒しになっている一台のモトラドであり、それを起こそうと力をかけているが起こせないでいる運転手だった。