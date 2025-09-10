ÊÆ½¢¶È¼Ô¿ô91Ëü¿Í²¼Êý½¤Àµ¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢Íø²¼¤²Í×µá
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤Ï9ÆüÈ¯É½¤·¤¿¸ÛÍÑÅý·×¤Î´ð½à²þÄê¤Î»ÃÄêÃÍ¤Ç¡¢2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç½¢¶È¼Ô¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¤Ó¤ò91Ëü1Àé¿Í²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢1·îÈ¯Â¤ÎÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö½¾ÍèÊó¹ð¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°¤¤·ÐºÑ¤ò¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ËÍø²¼¤²¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï·Êµ¤Æ°¸þ¤òÉÒ´¶¤Ë¼¨¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï25Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢½¢¶È¼Ô¿ô¤¬·îÊ¿¶ÑÌó14Ëü7Àé¿ÍÁý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÃÄêÃÍ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ò²¼²ó¤ëÌó7Ëü1Àé¿ÍÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£