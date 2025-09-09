ºò²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë°ÜÀÒ¤â¡¢²ø²æ¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¡¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤¬ÀÀ¤¦2Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
ºò²Æ¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬MF¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤À¡£
¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Ç350»î¹ç°Ê¾å¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤ÏÂÀ¤â¤â¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿½ÐÃÙ¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤Ï¸½ºß¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó³ÎÊÝ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£µ¨¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÀäÄº´ü¤ÎËÍ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÃæÈ×¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤À¤·¡¢´ÆÆÄ¤¬¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÎÉ¤¤´¶¿¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤ëÁª¼ê¤À¡£º£µ¨¤Ï¤½¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£