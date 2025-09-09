「ウエスタン、阪神２−１１オリックス」（９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神はオリックスに大敗した。先発のビーズリーは４回２／３を７失点（自責２）と試合を作れず。打線もオリックス投手陣を打ち崩すことができなかった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発のビーズリーは制球に苦しんだ。

「久しぶりの登板とはいえ、コントロールも、粘りも、そういうのはなかったな」

−初回は立て続けに失策が重なった。

「いや、ミスよ。まずは先頭フォアボールからダブルスチールされてる。こういう記録に表れないミスがそういうエラーとかのミスを呼んでんねん。ビーズリーの悪いところが出てしまったよ」

−佐野には期待も込めての交代か。

「あんなところでトスのミスをするようじゃ。９月ももう中旬に入ろうとしてるのに。そういうところはまだまだ未熟。これはもうわれわれがしっかり反省して、明日も練習ね。うまくなるには練習するしかない。佐野なんかこんなのでへこたれる選手じゃないし、明日からまた練習して、次に生かせばいいことや」

−川原が１カ月ぶりの登板。

「今日は川原、鈴木、小川。この３人は久しぶりに、なかなか投げるチャンスがないところで、彼らは気持ちがこもっとる。１球１球に魂がこもっとるよな。森木は残念ながらまたストライクが（入らない）。こういうところでは言い訳にならん。久しぶりだっていうのはこっちも分かって投げさせてるけどね。見直してやらなあかん。今日は川原、鈴木、小川の投げっぷりを見て、野手がどう感じるかよ」

−打線は楠本に２安打。

「楠本は打って当然でしょ。これぐらい打つ選手なんだから２本打ったって気にすることじゃない。３割ずっとキープしてるしな。原口にしても、ヘルナンデスにしても、今後残りの試合、クライマックスとかもあるから。前川があかん。前川の調子を上げさせなきゃいけないっていうのが一番の今日の反省点だよ。しっかり調子をあげさせないかん」

−小幡が合流。

「小幡もそうや。打席数が今（１軍で）熊谷や、木浪が出てる中でファームで打席に立つ意味を小幡も分かってるし、調子を上げさせるって言うか、次のステージに備えるということよ」