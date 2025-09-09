８人組グループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの追加メンバー募集オーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」（通称タイプロ）に参加していたアーティストの西山智樹と前田大輔が９日、都内でファンミーティング「ＴＡＧ ＳＥＡＲＣＨ−０ ｔｏ ＢＲＡＮＤ−」を開催した。

２人はオーディション終了後もダンスの仕事を共にし、互いの価値観に共感。西山が「信頼できる仲間とグループをやりたい」という思いから前田に声をかけた。今年６月に２人そろって大手事務所・ホリプロに入所。新たな個性“ＴＡＧ”

もつ仲間を探すプロジェクト「ＴＡＧ ＳＥＡＲＣＨ」を始動した。

取材会を行うのも初めてとあり、緊張感を隠せなかった２人。ファンに向け、西山は「今回が２人で行う最初で最後のファンミーティングなので、精一杯頑張ります。そして、今後さらに活躍できるように頑張りますので、引き続きチェックしていただきたいです！」呼びかけ、前田も「２人の状態でも応援していただけてすごくありがたいと思うので、僕たちについてきてほしいと思います。絶対後悔はさせないので、引き続き応援よろしくお願いします！」と誓った。