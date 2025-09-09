¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅê¼êÁ´9¿Í»È¤¤±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¡£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ï»Ä¤ê20»î¹ç¤Ç7Ž¥5º¹¤Ë±ó¤Î¤¯
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£¹Æü¡¢£´°Ì¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë£µ¡½£¶¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£¤½¤Îº¹¤¬£±¡¦£µ¥²¡¼¥à¤Ë³«¤¡¢£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â»Ä¤ê£²£°»î¹ç¤Ç£·¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤È±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿À¾Éð¤ÏÆó»à¤«¤éÅÏÉôÀ»¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯´ß¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤»¤º¤½¤ÎÎ¢¡¢Æó»à¤«¤é°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤ÈÎëÌÚÂç¤ËÅ¬»þÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ó¥ó¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤Ç£²ÅÀ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡£²²ó¤Ë¸Å²ì¤Î£·¹æ¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢Â¼ÎÓ¤Î¥»¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¡¢¹õÀî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ïº£µ¨ºÇÃ»¤Î£²²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¦Î©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Éð¤Ï£¶²ó¤Ë»³Â¼¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¡£ºÆ¤Ó£·²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤È£¸²ó¤Ë¥Í¥Ó¥ó¤Î£±£¶¹æ¥½¥í¤Ç£µ¡½£µ¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¡¢£±£±²óÎ¢¡¢£¸ÈÖ¼ê¡¦¹õÌÚ¤¬Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥óºÇ¸å¤Î£¹ÈÖ¼ê¡¦ÃæÂ¼Í´¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤³¤ÇÃæÅç¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£À¾Éð¤ÏÏ¢ÇÔ¤Ç£´°Ì¡¦³ÚÅ·¤È¤Îº¹¤ò£±¡¦£µ¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£