¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¡¡£¶·î¤ÎàÇ®Ãæ¾É¹ßÈÄá²¼²ó¤ë£²²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¹Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£²²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê£³¼«ÀÕÅÀ¡Ë¤Ç£Ë£Ï¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÁ°²ó£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç£¹²ó£±£°£°µå¡¢£²°ÂÂÇ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡££¸·î£²£³Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤«¤é£²»î¹çÏ¢Â³´°ÉõÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë°ÊÍè¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£³»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£½é²ó¤½¤ÎÎ¢¤ÎÆó»à¤«¤é»Íµå¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÂç¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Í¥Ó¥ó¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷Ë¼Ìò¡¦¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£·¹æ¥½¥í¤ÇºÆ¤Ó£±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿£²²ó¤â¡¢ÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢Â¼ÎÓ¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤òµö¤·¤ÆºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¹õÀî¤Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢£³¡½£´¤È¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢£¶²ó¤Ë»³Â¼¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Çº£°æ¤ÎÉé¤±¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²²ó£´¼ºÅÀ¹ßÈÄ¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤ò¤·¤¿£¶·î£²£·Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤ò²¼²ó¤ëº£µ¨ºÇÃ»ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¡¢º£°æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹£±£±²óÎ¢¤Ë£¹ÈÖ¼ê¡¦ÃæÂ¼Í´¤¬ÃæÅç¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òµö¤·¡¢£µ¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£