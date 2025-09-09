毎日でも穿きたい！【しまむら】40・50代の高見え♡「楽ちんパンツ」

おしゃれも大切にしたいけれど、楽ちんな着心地も諦めたくない……。そんな思いを持つ40・50代に向けて、今回は【しまむら】のリラックスシルエットのパンツをピックアップ！ 高見えもトレンド感も叶えるおしゃれなデザインでありながら、毎日でも穿きたくなる着心地楽ちんなパンツがずらり。インフルエンサーのおしゃれな着こなしの実例とともに紹介します。

幅広ロールアップがアクセントのワイドジーンズ

【しまむら】「デニムパンツ」\2,420（税込）

カジュアルコーデの定番となったワイドシルエットのデニムパンツも、幅広のロールアップデザインで、まわりと差が付くこなれコーデの主役に。切りっぱなしの裾やさり気ない色落ち加工で、大人世代にちょうどいいラフさを演出します。足元にボリュームがあるデザインなので、存在感のあるトップスともバランスよく着こなせます。

ゆるやかなカーブシルエットが今っぽいスウェットパンツ

【しまむら】「ラメウラケバレルレッグパンツ」\1,639（税込）

膝から裾に向かって、ゆるやかなカーブシルエットを描くスウェットパンツ。今っぽいシルエットがこなれ感を演出し、部屋着見えしがちなスウェットパンツをおしゃれアイテムに格上げしてくれます。楽ちんな穿き心地はそのままに、今年らしい大人のリラクシーコーデをつくるのにぴったり。足元がすっきりしている印象なので、コンパクトなスニーカーと合わせてもサマになります。

落ち感のある白パンツでスタイリッシュに

【しまむら】「TT*ANRワイドP」\1,969（税込）

インフルエンサーの@yuka.h78さんがさらりと穿いている、ワイドシルエットの白パンツもしまむら。タック入りでウエスト周りに自然なボリュームが生まれるので、締め付け感のないリラクシーな着心地が叶いそうです。裾にかけてストンと落ちるストレートシルエットが洗練された印象。大人カジュアルな着こなしになじむ、きれいめな1本です。

コーデの主役になるストライプ柄ワイドパンツ

【しまむら】「MEG*STイージーP」\1,639（税込）

モノトーンのストライプ柄がモードな雰囲気を感じさせる、ハイウエストなワイドパンツ。ストライプ柄ですらりと足を長く見せる効果も狙えそうです。ウエストラインの柄の切り替えや、幅広の紐がアクセントになり、さり気なくくびれを強調します。まわりと差が付くデザイン性の高いパンツは、コーデのマンネリ解消にもひと役買ってくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@uuut3671様、@chiikotop様、@yuka.h78様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

