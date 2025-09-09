「楽天６−５西武」（９日、楽天モバイルパーク）

楽天が延長十一回、サヨナラ勝ち。４時間５８分の死闘を制した。

十一回は先頭宗山の安打をきっかけに２死二、三塁。中島がしぶとく左前にサヨナラ打を放った。

先発の岸がいきなり２点を失うが、今井の立ち上がりを攻めた。２死から黒川が四球で出塁すると、ボイトが左前打でつなぎ、鈴木大が中前適時打。さらに辰己の打球が味方のミスを誘い、適時失策で同点とした。

それでも再び１点を追いかける展開となった二回。１死一、三塁で首位打者・村林がセーフティースクイズを決めて再び同点とすると、黒川が勝ち越し打を放って試合をひっくり返した。

１週間前と同じマッチアップだった。２日の同戦で今井と今季初対戦だったが、二塁さえ踏めずに敗戦。圧倒的な快投の前に反撃の糸口さえつかめなかったが、この日は２回で４得点と今季最短でＫＯするなど全員で打ちくずことに成功した。

三回以降は３イニング続けて無安打投球と本来の調子を取り戻したが、六回に山村に同点打を浴びて降板。５回１／３を８安打４失点と粘投したが、勝利投手の権利を得ることはできなかった。

七回には代打・渡辺佳が２死満塁から押し出し四球を見極めて勝ち越しに成功したが、直後西口が１６試合ぶりの失点となるネビンに同点ソロを被弾。今季初被弾が痛恨の同点弾となった。

３位・オリックスも勝利したため、６ゲーム差は変わらず。ＣＳ進出をあきらめず、勝利を重ねていく。