「ボクシング・東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ」（９日、後楽園ホール）

東洋太平洋ミニマム級王者の石井武志（大橋）は、元ＷＢＯアジアパシフィック同級王者ジェイク・アンパロ（フィリピン）に判定勝ちし、２度目の防衛に成功した。序盤から前に出て強打を打ち込み、最終回には左ボディーでダウンを奪うなど大差で勝利。強打の難敵を攻略し、「今回は無理に倒しに行かずに１０ラウンドでやる練習もやってきた。まだまだだが、今回は自分の中でも価値のある試合ができたと思っている。少しは練習していた技術が出せたかな」とうなずいた。

最終回のダウンシーンについては、石井が左ボディーを打つタイミングで相手がしゃがみ込んだためダウンとなったが、相手はスリップだと抗議。石井も試合後「あれはスリップです」と正直に吐露したが、大橋ジムの大橋秀行会長（６０）からは「そういうことを言ったらダメだよ」と勝負師としてたしなめられ、「すいません」と苦笑いした。

現在主要４団体で世界ランク入りしている２５歳は難敵を破ってまた一つステップを踏んだ。ただ、世界挑戦については「大きいことは言えないので、コツコツ僕らしく頑張っていく。今週日曜日の高田（勇仁）選手、松本（流星）選手（によるＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦）楽しみにしています」と話すにとどめた。大橋会長も「（まずは）大橋ジムの中で（競争に）勝たないと」と早期の世界挑戦には消極的で、「防衛戦で着実に力をつけていくしかない」とハッパをかけた。