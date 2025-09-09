「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）

広島が今季４度目の５連敗を喫し、借金は今季ワーストを更新する１３に膨らんだ。チームは９月７試合を終え１勝６敗。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は５に広がった。

１点を先制した直後に先発・床田が崩れた。リチャードに満塁弾を浴びるなど、初回１死から７連打で一挙６失点。二回以降は１安打に封じて７回８安打６失点も、自己ワーストの１０敗目。二回にプロ初本塁打となる２ランを放つも、空砲に終わった。打線は五回に坂倉の適時二塁打で１点を返すも、六回以降は無得点に終わった。試合後の新井貴浩監督（４８）の一問一答は以下の通り。

−先発・床田は初回だけだった。

「そうやね。初回（球が）高かったかなという感じかな。本当、初回だけだったので、もったいなかった。次回は入りからしっかり行ってもらいたいと思う」

−前回２日・ＤｅＮＡ戦も２回７失点ＫＯ。初回の入りに苦しんだ形になった。

「でも今日は違ったアプローチをしていたと思う。また次しっかり立ち上がり、入っていけるようにやってもらいたいなと思います」

−当初は中４日で７日・阪神戦に先発予定だった。そこから中６日で登板になったことによる難しさもあったかと。

「難しさはないでしょう。（登板間隔が）短くなるわけじゃないから。本来のリズムだから、難しさはそんなにないと思う」

−打線は安打は出ていた。

「ヒットも出ていたし、チャンスもつくれていたしというところかな」

−戸郷は変化球に苦しむ中、直球で押してきたが、そこを捉え切れなかった。

「横からなので、コースとかは分からないけど、カウント球とか甘い球は、けっこうあったと思う。それを打ち損じるとキツいところがある。そこはレベルアップしていかないといけない」