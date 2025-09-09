◆イースタン・リーグ 西武4―2日本ハム（カーミニーク）

右手有鉤骨骨折のため7月15日に出場選手登録を抹消され、戦列を離れていた仲三河優太外野手（22）がイースタン・リーグ日本ハム戦に「3番DH」で出場した。9月3日の同リーグ・ロッテ戦で公式戦復帰を果たし、この日が2試合目の出場。3打数1安打1四球で、2試合連続安打を放った。

「状態はいいです」と、今季中の1軍復帰へ向けアピールに燃えている。「僕はバッティングで上がるしかないので。結果はもちろん大事ですが、1打席1打席、インパクトを残せる内容にしたい」。いざ1軍に上がり、自分が起用される状況を想定すると、最も求められるのが「得点圏」での結果だと考えた。「代打でも使える選手と考えると、得点圏で打てないと」と勝負強さの向上を自らに課す。同点の7回には1死一、二塁で四球を選び、直後の勝ち越し劇につなげた。

「スタメンで出るためには、1打席目からアジャストすることが大事」ということも、5試合の1軍出場経験で得た大きな学びのひとつだ。意識したとおり、9日は第1打席で中前打を放ってみせた。

大阪桐蔭高校から2021年にドラフト7位で入団したが、23年オフに戦力外通告を受けて育成選手に。今年7月10日に支配下選手として再契約し、当日の楽天戦でプロ初打席初安打初打点を記録した。一度どん底を味わっただけに「結果」へのこだわりは人一倍強い。「この世界、1年契約。怖いじゃないですか」。22歳外野手は、それまでの笑顔から一変、厳しいまなざしで続けた。「まだまだ数字は小さいですが、キャリアハイ（の数字を）を残したい。『1』でも『0・1』でもいいので、どんどん上げていきたい。選手としての価値を上げたいです」

1軍を経験できたことで、自身の基準が大きく変わった。「2軍戦で打席に立っている時も、『この、このスイング、この力感で1軍でも勝負できるかな？』というのを常に考えています。今は、1軍のための練習をしています」

貪欲に、ひたすらに。再びの1軍舞台へ向けて快音を求め続ける。（上岡真里江）