◆日本ハム7―4ソフトバンク（9日、エスコンフォールド北海道）

ソフトバンクのエースに、信じられない展開が待っていた。6回1死一塁。リバン・モイネロの147キロ直球が甘く入った。日本ハムの山縣秀に2打席連発となる左翼席への3号2ラン。大卒1年目の伏兵に痛恨の一打を許して点差を3点に広げられると、この回途中で降板した。自己ワーストの7失点でKO。2位日本ハムとの大事な一戦で、鉄壁の左腕が崩れた。

「相手の準備も良かったと思うし、自分が投げたところに対策してきた」。相手エース伊藤大海との投げ合いで3点リードをもらいながら逆転されたモイネロは、淡々と振り返った。山縣の同点ソロ、今川優馬の3年ぶりの本塁打となる勝ち越し弾も含め、1試合3被弾は自己ワーストだ。

8日時点でリーグ断トツの防御率1・08を誇った左腕の乱調。小久保裕紀監督は「打った方がすごい。こんな日もあります」。優勝マジック「15」のソフトバンクにとって勝てば一気に優位に立てる直接対決での敗戦にも、指揮官は冷静だった。

連敗で日本ハムとのゲーム差は3に縮まった。エース左腕は「打たれてしまったが、こういう日もあると自分に言い聞かせて、次の試合に向かわなければいけない」。10日にチームは北海道から関東へ移動し、翌11日はロッテ戦。エースもチームも、この負けを切り替える1日にしたい。（鬼塚淳乃介）