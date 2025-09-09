ÊÝ²ÊÍÎ¤¡¡¶¶¹¬É×¤µ¤óÄÌÌë¤ÇÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡ÖËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤£´Æü¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Âç¸æ½ê±é²Î²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¤ÎÄÌÌë¤¬£¹ÆüÍ¼¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÑ£ÄÌ±¡¤Ç¤·¤á¤ä¤«¤Ë±Ä¤Þ¤ì¡¢¼°¸å¡¢Áòµ·°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï½½¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¿¨¤ì¤ë¤Û¤ÉÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶¶¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯£µ·î¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶¶¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÈ¯É½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø²¿¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤½¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Î¿Í¤ò»Å»ö¤µ¤»¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤ë¤Î¤â¡¢³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¡¢£²¿Í¤Ï»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶¶¤µ¤ó¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö¼ÒÄ¹¡¢ºòÆü¡¢²¶¤È¼ÒÄ¹¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤À¤¾¡×¤È¸À¤¦¶¶¤µ¤ó¤Ë¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤Ã¡£¶¶¤µ¤ó¥´¥á¥ó¡ª¡¡¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¥´¥á¥ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¡£¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈµÕ¤Ë¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¶¶¤µ¤ó¤Ø¥¨¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÍ¦µ¤¤ÈÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤½¤ì¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¶¶¤µ¤ó¤ËÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡Á¡ª¡¡¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¡Ù¤È¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï£µ·îËö¤Ë°ì»þÆþ±¡¤¹¤ë¤â¡¢£¶·î£¸Æü¤ËÂà±¡¡£¤½¤Î£³Æü¸å¤Ë¤Ï¼¢²ì¸ø±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢£¶·îÈ¾¤Ð¤«¤é¤Þ¤¿¤º¤Ã¤ÈÆþ±¡À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅ·¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¶¶¤µ¤ó¤ÈºÇ¸å¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£··î£±Æü¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¶¶¤µ¤ó¤è¤ê£±£¸ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£ÆüÀäÂÐ¡ØÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¶¶¤µ¤ó¤Ë¡Ë¸À¤ï¤»¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸ÀÍÕ¤â²¿¤âÃý¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅÅÏÃ¸ý¤Î¶¶¤µ¤ó¤Ë¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶¶¤µ¡Á¤ó¡¢Áá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¤¤¤ë¿¿Í³ÈþÉ×¿Í¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤èº£Æü¤Ï¡£ÌÜ³«¤±¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®À¼¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼ÒÄ¹¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡£¤½¤ì¤¬ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤È¶¶¤µ¤ó¤¬¸ò¤ï¤·¤¿àºÇ´ü¤Î²ñÏÃá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤ÇÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎËµ¤é¤Ë¤¤¤¿½êÂ°²Î¼ê¡¦ÊÝ²ÊÍÎ¤¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡¢µã¤¼ð¤é¤·¤ÆÌÜ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¡£¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê¼¢²ì¸ø±é¡Ë¤Ç¶¶¤µ¤ó¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÝ²Ê¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î´Å¤¨À¼¤Ç¡Ö¥¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¶¶¤µ¤ó♡¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Á³²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊÝ²Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÊÝ²Ê¤Ï¡ÖËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£