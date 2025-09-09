◆パ・リーグ 楽天６ｘ―５西武＝延長１１回＝（９日・楽天モバイル）

西武はベンチ入り投手９人全員を使い切り今季最長の４時間５８分の接戦も、延長１１回にサヨナラ負けを喫した。

同点の延長１１回、２イニング目に入った８番手・黒木が２死から宗山の左前安打、武藤の一犠打で２死二塁。続く代打・フランコへの７球目を暴投し２死三塁とされると、１０球粘られ四球を与えて２死一、三塁となり交代。マウンドに上がったベンチ入り最後の投手、中村祐が中島にサヨナラの右前適時打を浴びた。

打線は初回２死二、三塁から渡部聖弥外野手が左前適時打を放ち先制すると、同点に追いつかれた２回無死走者なしでは古賀悠が勝ち越しの７号ソロ。１点を追う８回にネビンの１６号ソロで同点に追いついていた。

先発・今井達也投手は今季最短の２回５安打４失点で降板。味方が２点を先制した初回裏、２死一、二塁から鈴木に中前適時打、２死一、三塁からネビンの失策で同点とされる。古賀悠の７号ソロで再びリードした２回は１死一、二塁から黒川に中前適時打を打たれ勝ち越しを許し、この回限りで交代した。