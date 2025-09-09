◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―４広島（９日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、５回１０９球を投げて８安打４失点（自責３）、８Ｋも味方の援護に助けられて６勝目を挙げた。白星は挙げたものの、「今年は特に大胆に行きすぎて打たれて、慎重になりすぎてフォアボールが多くなって、とあまりいい考え方ができてないとすごい思います。もちろんコントロールの精度だとか思うことはたくさんありますけど、やっぱりまずはゾーンで勝負していきながら反省が出てくると思うので、フォアボールっていう１番もったいない反省を毎回しているのでそこは継続して気をつけていかないとなと思います」と反省の言葉を口にした。

戸郷は初回に味方のミスや安打などで１死二塁で３番・小園に右翼線適時打を浴びて先制を許した。

６―１の２回には無死一塁では先発投手・床田に右翼席への２ランも献上。３、４回は無失点に抑えたが５回にも１点を追加された。

戸郷はこの日の投球について「失点の仕方っていうのはもちろん反省もありますけど、やっぱりピッチャーにホームラン打たれたところはすごい反省すべきですし、やっぱりああいうところで先頭打者であそこ６点取ってくれた後だったので、そこはすごい反省だったのかなと思います」と振り返った。

また、「真っ直ぐも甘く入ったり全部引っかかってるものしかない。そうなるとボール、ボールになってバッターが打ちやすいカウントになる。そこでまたより自分の中で考えてしまうのでそこの考え方っていうのはまたこの６日間で直していかないと行けないですし、しっかりしていかないことには５回だけでもっと投げないと、中継ぎもしんどいですしね。この時期に入ってきてしっかりしていかないといけないなと思います」と気を引き締め直した。