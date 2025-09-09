万博で最も“現地”を感じられるパビリオン、それは「イエメン」です
万博、それはまるで、1日でできる世界旅行。
会場内では、世界中の国が自由に楽しく自国の魅力を発信しています。
ただ、"さすがにそれは自然体すぎ"、なパビリオン、発見しちゃいました。
複数の国が共同出展している、コモンズ館
超巨大スクリーンドーン！なアメリカ館に、布に包まれオシャレ感ぷんぷんのおフランス館。
いやー、すごいや、海外パビリオン。と圧倒されていると…。
あれ？ たくさんの国旗が掛かってる。こんなところもあるんだ。
そこは、コモンズ館。複数の国や地域が共同で1つの建物に出展しているパビリオンです。
意外なこと言っていい？ 万博で一番楽しかったのは｢コモンズ館｣でした
日本ではあまり馴染みのない国々がブースを出していて、ここがまたかなり面白い。
フィジーがどんな国か知ってます？ マラウイで有名なのは何か知ってましたか？
手書きの「1000」の先にあったモノ
そんなコモンズ館の中、遠目にもカラフルで華やかな装飾のブースを発見。
近づいてみると、手書きで書かれた「1000」の文字。手作り感のある値札が、ここは万博会場とは到底思えない空気を漂わせている…。
ブースをよく見てみると、たくさんのミサンガや、ジャラジャラ系のアクセサリーが！
え!? これ海外の露店商!?
違います。実はここ、イエメンパビリオン。
圧倒的、現地感
イエメンいえばアラビア半島南端に位置する国家。近くにイエメンのアラビアンな世界観を体感できるよく作られたブースもあったんですが、そのサブとして、このイエメン露店大阪支店もちゃっかり開業されてます。
これまで世界30カ国ほど旅行してきた筆者。特に中東地域では、こうしたお土産を売っているたくさんの露店に出会ってきました。
いや、出会うだけじゃなく、何度もその場の雰囲気に流されて買い物をして、あとでアチャーってなった記憶が蘇ります。
なんでしょう、ここだけ圧倒的な現地感。
他のパビリオンはみんなせっせと自国のビューティーな面を見せてくれているのですが、イエメンパビリオンに関しては、ありのまま。
「ヘイヘイッ！ブレスレット！アクセサリーッ！」
店主が手招きしながら威勢よく来場者を誘ってます。
万博内、世界各国のパビリオンがあれど、ここまで商売っけを出しているところは見たことない…。なんて肝の座り方だ…!!
そんな押しに呼び込まれるままに、所狭しとブリンブリンが並んだ棚に近づくと、値札が一切ありません。
「ハウマッチ？」
そう聞くと、店主が無言で電卓を取り出し、「3000」を弾き出しました。
え!? まさかの時価!?
これこれ！この光景！昔中東の市場で何度も遭遇した光景！
しかも驚きなのがなんと値切り交渉ができるんです。
ライブ感、本気の営業感、ちょっとしたドキドキ感。実は買い物を通じてイエメンの文化体験ができるブースになってるんです。ここでしか味わえない特別な何かがありやがる！
現地を感じたいなら、イエメンパビリオンへゴー！
世界中の国に足を運び、実際に現地を体験してきた私だから断言します。万博で1番現地を感じられるのは、イエメンパビリオンです。
キラキラの素敵なアクセサリーがたくさん販売されていました。もし、お時間ができたら、どうぞ足を運んでみてください。
これぞ、万博なのである!!
Source: イエメンパビリオン