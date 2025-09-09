Íå±±³ÙÅÐ»³¸ý¡¢ºÆ³«±ÛÇ¯¤Ø¡¡¥Ò¥°¥Þ»ö¸Î¤Ç°ÂÁ´ºöÅ°Äì
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¡Ê1660¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÅÐ»³µÒ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢8·î¤«¤éÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³¸ý¤ÎºÆ³«¤¬ÍèÇ¯¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤äÎÓÌîÄ£¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Ï¥Ò¥°¥ÞÈï³²¤òËÉ¤°°ÂÁ´ÂÐºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤·¤ÆºöÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢Ç¯Æâ¤ÎºöÄê¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÃÎ¾²¤Î´Ñ¸÷¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ÏÄ¹´ü²½¤·¤½¤¦¤À¡£»ö¸Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÅÐ»³Æ»¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤¬ÅÐ»³¼Ô¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö°Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÁá´ü¤ËÊÄº¿¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íå±±³Ù¤ÎÅÐ»³¸ý¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿8·î14Æü¤ËÊÄº¿¡£9·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÏÊÄº¿¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎºöÄê¤Ë·È¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë»ö¸Î¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢´°À®¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºÆ³«¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÎ¾²¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î²á¾ê¤ÊÀÜ¶á¤Ë¤è¤ë¥Ò¥°¥Þ¤Î¡Ö¿Í´·¤ì¡×¤¬ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£