お願い！ 売り切れないで、、！【セリア】ハシゴしてでも欲しい♡「エモかわグッズ」

1990年代から2000年代前半にかけて人気を誇った【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】。当時グッズを持っていたという人も多いのでは？ そんな懐かしさとかわいさを感じられそうなANGEL BLUEのグッズが、【セリア】で販売されています。今回ピックアップするものはいずれも110円で手に入るので、そのエモかわぶりに思わずハシゴしてでも欲しくなってしまうかも。

ポップなデザインで気分も上がる

【セリア】「エンジェルブルー ビニールショルダーバッグ」\110（税込）

カラフルな虹とナカムラくんのイラストが映えるビニールショルダーバッグ。約35 × 40cmとたっぷり入るサイズ感なので、濡れたものを入れるバッグやエコバッグ代わりにも活躍しそう。長めのひもで肩から掛けられるのも便利。懐かしくポップなデザインは、コーデのアクセントになるだけでなく気分まで上がりそう。

お菓子みたいでかわいいキーチャーム

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

フルーツやハートに囲まれたデザインがキュートなキャンディポーチ。バッグに付けやすいボールチェーン付きで、コーデのアクセントにもぴったりです。背面にはジップが付いていて、小物やコインくらいなら入りそう。ピンクのほかにブルーも展開されているので、推し色で揃えたくなるかも。

Writer：licca.M