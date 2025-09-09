「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは同点の七回から登板した沢村が５安打１死球で５失点と乱調。連勝は２で止まった。

敗戦の中、奮闘したのはルーキーの西川。２点を追う四回には宮城の真ん中低めの１２２キロチェンジアップを捉え、５メートルの逆風を付いて左中間フェンスを越える２号ソロ。「先頭だったので、なんとか塁に出ようと思いました。バットの少し先でしたが、うまく力を伝えることができて入ってくれてよかったです」とコメントした。

八回にも宮城から左中間二塁打を放ち、リーグトップに並ぶ２３本目の二塁打を記録。さらに３１度目のマルチ安打。

「毎試合、ヒットを打ってチームに貢献したいという思いがあります。その結果の積み重ねだと思います。そこはこれからも変えずに必死に１打席１打席を大事に結果を出していきたいです」と抱負を話した。

９月６、７日の西武戦で無安打に終わっていた。「１３打席ほどヒットが出ていない時期もありましたけど、その時はちょっと当てにいく打撃が多くなっていたのかなと思います。コーチの皆様からもちょっと打撃が小さくなっていると指摘をいただいたので、もう一度、原点に戻って、フルスイングというか、しっかりとしたスイングを意識していこうと思いました」と明かす。「そういう意味で練習前のティーで大きく身体を使う練習をこの２日間やってきて、それが結果に繋がっていると思います」と言う。前夜もマルチ安打を記録。そしてこの日も２試合連続のマルチ。すぐに修正できるところが強みだ。

開幕１軍をつかみながら、２度の２軍降格を経験。当時のサブロー２軍監督（現１軍ヘッドコーチ）とともに手元まで引きつけて打つ打法を身につけて、再昇格した６月中旬から覚醒。６月１７日の打率・１３８から、この日を終えて・２８８の数字を残す。

「自分の動画を見返すのも嫌になるぐらい、本当に苦しい日々だったんですけど、今思うと、最初に苦しんだ分、成長させてくれた」と２軍でもがいた時期を振り返っていた。開幕前に設定した目標は新人王。残り２０試合、打ちまくる。