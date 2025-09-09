◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―４広島（９日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、５回１０９球を投げて８安打４失点（自責３）、８Ｋも味方の援護に助けられて６勝目を挙げた。

戸郷は初回に味方のミスや安打などで１死二塁で３番・小園に右翼線適時打を浴びて先制を許した。

６―１の２回には無死一塁では先発投手・床田に右翼席への２ランも献上。３、４回は無失点に抑えたが５回にも１点を追加された。

戸郷について杉内俊哉投手チーフコーチは「乗り越えてもらうしかない。ブルペンだって全然悪くないんですよ。すごいよかったですし、今日。今年はそういう年だと思ってその中でいくしかないですね」と壁を乗り越えてもらうことに期待した。また「曲がり球で簡単にカウント取れないんでね。真っすぐに頼らないといけない状況が多くて、フォークが振らないとかなると、ボールになっちゃうので選択肢がちょっと少ないですよね」と振り返った。

阪神にリーグ優勝を決められ、巨人はまずは２位の座を守り抜くしかない。「投げる試合は勝ってもらわないと、順位は（１位以外は）何も決まってないので２位を死守できるようにやるしかないですね」と語った。