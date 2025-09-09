◆パ・リーグ 日本ハム７―４ソフトバンク（９日・エスコンフィールド）

日本ハムの伊藤大海投手は、２回に３点を先制されながらも、７回６安打３失点、１２５球の熱投で自己最多タイの１４勝目を挙げた。

１点リードの６回、１死二塁のピンチでは柳町、栗原を連続三振に仕留め、腹の底からほえた。粘りの投球で打線の逆転を呼び込み「点を取られてしまいましたけど、絶対取り返してくれると思いながら、粘り強く投げることができました。野手のみんなに感謝したいです」と語った。

「お守り的な言葉が欲しいなと思って」と、自ら探した言葉は「逆風張帆」。逆風の中で何もしないと流される帆船が、逆風に向かって帆を張って進んでいくことから、逆境でも前に進もうと努力することで、道が開けることを表す禅語だという。「ファイターズにぴったり」と感じ、「その言葉を胸に投げ続けました」と明かした。

直接対決に勝ち連敗を３で止めたが、残り１７試合で３ゲーム差と厳しい戦いは続く。伊藤は「誰一人あきらめていませんし、ボスに付いていけば何か起こるんじゃないかってみんな思っていると思うので、それが何か確かめにいけるように、必死に楽しんでいきたい」と話していた。