◆日本ハム7―4ソフトバンク（9日、エスコンフィールド北海道）

ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が、代打で意地の21号ソロ本塁打を放った。

2位日本ハムとの大事な直接対決。スタメンに名前はなく、7月19日の西武戦（ベルーナドーム）以来、38試合ぶりのベンチスタートだった。それでも試合前練習でスタメンに抜てきされた笹川吉康に伊藤大海の特徴をレクチャーするなどチームのために動いた。「当然、悔しい気持ちはもちろんあったけど、5回の前ぐらいから早めに（代打の）準備をして、後ろでティー（打撃）をしたり、考えながらやっていた」

出番は敗色濃厚となった4点ビハインドの9回2死走者なしで訪れた。柳川大晟の149キロ真っすぐをはじき返し、バックスクリーンに運んだ。15戦ぶりの一発。「いいホームランだったと思います。強い真っすぐをあそこに打てたというのはここ最近では断トツにいいバッティングだった」と納得の一撃だった。

優勝争いが佳境を迎える中、首位決戦でのスタメン落ちが悔しくないはずがない。「今日は終わったので（11日の）千葉の試合、スタートからか、後からいくかわからないけど、しっかり準備していけたらいい。あさって、継続できるように頑張りたい」。9回2死から生まれた主砲の一発を明るい材料とするしかない。（小畑大悟）

