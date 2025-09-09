2.5次元歌い手グループすとぷりが7日、バイキング飲食チェーン「スイーツパラダイス」とのコラボレーション企画「苺の秘密計画」を発表した。4月に「オリジナルのいちごをつくるプロジェクト」とだけ明かしていたが、このたび、その詳細と進捗状況を明かした。

同企画は、これまで数々のいちごとコラボレーションをしてきた「いちごの王子様＝ストロベリー・プリンス」のすとぷりが、オリジナルいちご栽培に挑戦するもの。発表から4カ月。いちご農家の協力のもと、メンバーたちがいちご作りをしている映像を、YouTube公式チャンネルに公開した。

莉犬は「自分たちの手で愛情を持って育てています」と告白。今回のロケでは、いちごの親株の植え替え作業では、手際の良いころんが、手間取った莉犬に「ボクも手伝うよ」とサポートする場面も。続いて、ビニルハウスに定植するところまで行った。最後は、ご褒美に、食べ放題のいちご狩りも。「あんま！」、「うんま！」と堪能した。ころんは「無限に30分ぐらい食べちゃってたよ」と明かした。

次回は、るぅととジェルも、作業に行くという。いちごが、よりおいしくなる育て方については、ころんは「（作詞作曲が得意の）るぅと君が、いちごのオリジナルソングを作って、ビニルハウスで曲をかけて、いちごの苗たちに聞かせるんだよ」と提案した。

来年の収穫を目指して、今後もいちごの成長を配信などで伝えていく予定。発表後は、SNS上で「#すとぷり」「#苺の秘密計画」が話題になり、Xのエンタメトレンド欄では、「すとぷり、衝撃の新プロジェクト映像をファンに公開」がトレンド入りした。