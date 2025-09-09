2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が7日、YouTube公式チャンネルに、初のトリオ曲「もしかして片想い」のミュージックビデオ（MV）を公開した。歌うのは、メルト・ダ・テンシ、Lapis、みかさの3人だ。

同曲は、YouTube公式チャンネルの登録者数50万人を目指す企画の中間目標「登録者数49万人」を達成したときのご褒美だった。現在の登録者数は86万人。楽曲制作の短期間だけでも、飛躍的に数字を伸ばしている。

曲調は、リズム感のあるポップスで、映像では、学生服姿の3人が、黒板や青空をバックに、青春いっぱいの“片想いソング”を歌っている。あっという間に、ファンたちからの約2000ものコメントが集まると、Lapisは「片想い？ 両想いやんなー」と、うれしそうに応えた。

また、今後は心音、ロゼ、明雷らいとの3人でのトリオ曲も公開することを告知した。めておらは、8月1日に日本武道館で初のワンマンライブを成功させて、同月10日にデビュー1周年を迎えたばかり。新たな2年目も、さらに新しい挑戦で活動の幅を広げている。