お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が9日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。タクシー運転手の態度に対して不満を語った。

番組冒頭、山内は「俺昨日、久しぶりにちょっとブチギレてんねんけど」と切り出し、大阪での仕事でタクシーを利用した際の出来事を振り返る。

「なんばグランド花月から大阪城公園に移動するのにタクシーに乗って。事前にマネジャーから“中央大通りは避けたほうがいいかもです”って、イベントか何かで混んでるかもしれないって連絡が来てたんです」と説明。

その上で運転手に「大阪城公園までお願いします。中央大通りは混んでる可能性があるらしいので、違うルートでお願いします」と伝えたところ、「返事がないままスタートした」と話し、最初から違和感を覚えたという。

さらに「（運転手が）どのルートで行くかも言わないから、“堺筋から曲がって行こうかな…”ってつぶやいたら、“とりあえず大阪城公園向かっていいですよね？”ってだけ言われた」と、意思疎通が取れないまま走行が続いたことを明かした。

その後、マネジャーから電話で「今どのあたりですか？」と連絡があり、「今、読売テレビの方に行ってる気がするんですけど、行きすぎてますかね？」と相談したところ、「行きすぎてますね。Uターンしてください」と返されたという。

すると、そのやり取りを聞いていた運転手が急に怒り出したといい、「俺が話してる声を聞いて、“どういうこと？何、こっちじゃないってことなの？中央大通り通らないとダメな行き方じゃん！”って言ってきた」と振り返った。

山内が「Uターンして、そこを曲がってもらっていいですか？」と冷静にお願いしたところ、運転手は「今、信号赤！」と語気を強めたという。

ここで山内の堪忍袋の緒が切れた。「めっちゃ腹立って。まだ今、メーター回してますよね？メーター止めてたら文句言ってくるのも分かるんですけど、金を取り続けながらなんでそんなに怒ってるのか分からなくて。それを言ったら、（運転手は）無言。何にもそこから言わん。メーター止めて文句言い出したらどうしよう…って思ったけど、そもそもなんでこの人が率先して怒ってるの？」と、納得がいかない様子で語っていた。