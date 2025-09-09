¡Úµð¿Í¡Û½é²ó·è¾¡ÂÇ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÇÚ¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
◆ＳＥＲＡ セ・リーグ 巨人６－４広島（９日・東京ドーム）
¡¡µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£±¤Î½é²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç²¬ËÜ¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç´ßÅÄ¤âÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤ÆËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃæ»³¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÇÚ¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éµå¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤È¤¦¤È·è¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾²ÅÄ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤ÏÃæÁ°¤Ø¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀô¸ý¤¬À¸´Ô¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Â³¤¯¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ç¤³¤Î²ó°ìµó£¶ÆÀÅÀ¡£¹Åç¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤Ç£±Æü£±ÆüÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢£²°Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£