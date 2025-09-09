◆プロボクシング ▽東洋太平洋ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇石井武志（３―０判定）ジェイク・アンパロ●（９日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志（２５）＝大橋＝が挑戦者の同級８位ジェイク・アンパロ（２８）＝フィリピン＝を３―０の判定で下し、２度目の防衛に成功した。

戦績は石井が１０勝（８ＫＯ）１敗、アンパロが１６勝（４ＫＯ）７敗１分け。

石井は序盤から距離を詰め、左ボディーをクリーンヒット。中盤以降も終始プレッシャーをかけ続け、接近戦で有効打を重ねた。８回終了時の公開採点は２者が７８―７４、１者が７９―７３とジャッジ３者とも石井を支持。最終回には、左ボディーをめり込ませて最初のダウンを奪った。再開後も仕留めにかかったが、試合終了のゴング。ジャッジの採点は２者が９８―９１、１者が９９―９０と大差がついた。

「ボディーは効いていたのは何回も分かった」と手応えを語った石井は、試合前に「ワンツーでダウンが取れたら。最近やっと『この感覚だな』と分かるようになってきた」と話していたワンツーについては、「拳の感触はあったが、倒れるまでのパンチはなかった」と振り返った。アンパロは昨年３月にＩＢＦ世界同級タイトルマッチで王者・重岡銀次朗（ワタナベ）に挑戦し、２回ＫＯ負けしている。世界挑戦経験のある相手と１０ラウンド拳を交え、「Ｌ字（ガード）をやられた時の対処など、まだ課題はある」と話した。

世界ランクはＷＢＡ４位、ＷＢＣ＆ＩＢＦ７位、ＷＢＯ１１位につける。１４日には名古屋・ＩＧアリーナで行われるＷＢＡ世界同級王座決定戦で、同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝と同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が対戦。現地で視察予定の石井は、リング上で「大きいことは言えないので、コツコツ僕らしく頑張っていきます。今週日曜日の高田選手、松本選手、楽しみにしています」と将来の世界挑戦を見据えた。

一方で、所属ジムは大橋秀行会長（６０）は、石井の世界挑戦について「まだ無理だな。まずは大橋ジムの中でも勝ち抜かなければ。防衛戦で着実に力をつけていくしかない」と辛口コメント。同ジムの世界ランカー・北野武郎（２１）、日本同級２位・森且貴（２５）らとの切磋琢磨（せっさたくま）を期待した。

また１４日の名古屋では、ともに練習を積むジムの兄貴分のＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）が、同級１位クリスチャン・メディナ（２８）＝メキシコ＝との防衛戦に臨む。石井は「ド派手に倒すと思うので、またスターの姿を見られると思います」と１２７秒で決着したＶ２戦に続くＫＯ防衛に期待した。