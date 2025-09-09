Ê¿À®¥®¥ã¥ë¡ª¼ã·îÍ¤Èþ¡Ö²û¤«¤·¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¡¡À©ÉþS¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡Ä¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ã·îÍ¤Èþ¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£FC¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥°¥Ã¥º¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¶¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÃæ¡£º£¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éFC¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥°¥Ã¥º¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥¢¥¶¡¼¤ò¥Á¥é¸«¤»¡£2025Ç¯10·î26Æü¤ËFC¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´ü¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ê¤Î¤Ç²¾Áõ¤È¤¤¤¦¤«¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¦¤«¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥¸¥å¤È¤¤¤¦¤«¡£Ê¿À®¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡¼¤Ã¡£¥®¥ã¥ë¤ß¤¢¤ë¤Á¤ç¤¤²û¤«¤·¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ÈÀ©Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ê¤é¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¡×¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£