¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥ë¼óÁê¤Ï9Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¼­É½¤òÄó½Ð¤·¡¢Æâ³Õ¤ÏÁí¼­¿¦¤·¤¿¡£