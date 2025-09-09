8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTが8日（日本時間）、『MTV Video Music Awards』に出席。日本人グループ初の快挙を達成しました。

『MTV Video Music Awards』は、年間の最も優れたミュージックビデオやアーティストを決定する全米最大級の音楽授賞式。ニューヨークのUBSアリーナで行われ、レディー・ガガさん、サブリナ・カーペンターさん、KATSEYEなどのブレイク中のスターから世界的な大御所まで、多彩なアーティストがステージを彩りました。

その中で、日本人グループ初となるレッドカーペットに登場したONE OR EIGHT。日本独自のスタイルである“学ラン”姿で現れ、校則に縛られながらも自らの手で制服を改造して、個性を表現する“改造学生服”文化から着想を得た衣装を披露しました。そこには、世界に挑みながらも日本のアイデンティティーを大切にし、自らの文化を発信していこうとする強い意志が込められているということです。

【ONE OR EIGHTプロフィル】MIZUKIさん、NEOさん、REIAさん、RYOTAさん、SOUMAさん、TAKERUさん、TSUBASAさん、YUGAさんの全員日本人からなる8人組ボーイズグループで、2024年8月16日にシングル『Don’t Tell Nobody』でデビュー。アーティスト名の『ONE OR EIGHT』は、日本の慣用句の『一か八か』に由来し、“BET ON YOURSELF”をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって一か八かの勝負を世界に仕掛けていくという意味が込められています。