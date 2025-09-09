40・50代は今 → 秋に何着る？【LEPSIM】“オシャレ”って褒められそう♡「先取りコーデ」

厳しい残暑が続く今の時期。「秋へ向けて何を着ればいい？」と悩んでいる人が参考にしてほしい、「季節先取りコーデ」をご紹介。【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんは、チェック柄シャツやブラウンパンツを使って、秋らしさを感じられるコーデを楽しんでいる様子。感度の高いスタッフさんのスタイリングをマネすれば、周りからも「おしゃれだね」って褒めれられるかも。

チェック柄シャツをポイントに！ Tシャツコーデを秋へシフト

【LEPSIM】「チェック長袖シャツ」\5,990（税込）

一点投入するだけで秋ムードが高まるチェック柄シャツ。スタッフさんは、「羽織りとしても重宝するチェックシャツを腰巻きしてスタイリングのポイントにしました」とのこと。プラスワンするだけで、夏のTシャツコーデをマンネリ回避でき、秋らしさもグンと高まりそうです。

ブラウンを味方につけて垢抜けワンツーコーデ

【LEPSIM】「サテンストレートパンツ」\6,600（税込）

半袖トップスとパンツの夏の定番スタイル。落ち着いた印象を与えるブラウンをチョイスするだけで、一気に秋らしい雰囲気に。程よい光沢感のあるサテン生地が上品見えし、シンプルなワンツーコーデも垢抜けそうです。スタッフさんのようにフロントを少しだけインするのも、おしゃれ見えのコツ。

暑い日は秋色カラーで季節感を漂わせて

【LEPSIM】「リバーシブルチュールフェイクレザーベスト」\5,990（税込）

暦の上では秋なのに、ノースリーブで過ごしたいほど暑い日。「秋に向けて落ち着いたカラー配色なのも◎」とコメントするスタッフさんの、ベストコーデがおすすめです。今季トレンドのレザー調素材とチュール素材のリバーシブル仕様。気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。個性的な柄物パンツを合わせて、周りと差がつくコーデを楽しんで。

色使いもお手本にしたい！ 秋の褒められデニムコーデ

【LEPSIM】「デニムオールインワン」\8,800（税込）

夏の間活躍した淡ブルーのデニムパンツ。こっくり深みのあるインディゴデニムにチェンジするだけで、秋っぽくシフト。ベージュのシャツをレイヤードすることで、おしゃれ度もシーズンムードもさらにアップ。マスタードカラーのインナーとオレンジカラーのバッグをアクセントにきかせるのも、センスアップのポイントになりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i