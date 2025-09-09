¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×£´£±¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£´¹Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¡££±²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£´£±¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£´£±¥Û¡¼¥ë¥É¤Ï£±£¶Ç¯¤Î¥Þ¥·¥½¥ó¤ËÊÂ¤ÓµåÃÄÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¡£µåÃÄµÏ¿¤Î£±£²Ç¯¤Î»³¸ýÅ´Ìé¤Î£´£´¥Û¡¼¥ë¥É¤â»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¼é¸î¿À¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Î²ÃÆþ¤Çº£µ¨¤«¤é¼ç¤Ë£¸²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£µ£¶ÅÐÈÄ¤Ç£·¾¡£´ÇÔ£´£±¥Û¡¼¥ë¥É¡£¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êµß±ç¾¡Íø¿ô¡Ü¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ëºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¡¢£´£¸¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£