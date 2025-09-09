ÍÅÄÅ¯Ê¿¡¡SP¥²¥¹¥È2¿Í¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¦¤ï¤Ã!ÃæÌî¤Ë¤³¤Î2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¡×¡¡¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤âÇ¼ÆÀ¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê54¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÄÌ¾ï¿¼Ìë0»þ48Ê¬ÊüÁ÷¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¸á¸å10»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î2¿Í¡£
¡¡ÃæÌî¶è¤òË¬¤ì¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡£ËÁÆ¬¤ËÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã!ÃæÌî¤Ë¤³¤Î2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×µÈÂ¼¿ò¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃæÌî¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¶è¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¡ÄÏ»ËÜÌÚ¤È¤«ËãÉÛ¤È¤«¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¤ÏÂôÂ¼¤¬°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£