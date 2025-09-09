¹Åç¡¡¾²ÅÄ¤¬½é²ó£¶¼ºÅÀ¤ÎÂçÍðÄ´¡¡¥×¥í½éËÜÎÝÂÇÊü¤Ä¤â£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÇØ¿®Åêµå¡¡¥Á¡¼¥à£µÏ¢ÇÔ
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤Î£µÏ¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£³¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤Î¹¶ËÉ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£¹Åç¤Ï¾®±à¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢£²»àËþÎÝ¤ÇµÆÃÓ¤¬£³µå»°¿¶¡£À©µå¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼êÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤ò»ÅÎ±¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤¬±ê¾å¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢½é²ó¤À¤±¤Ç£·Ï¢ÂÇ£¶¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£¾²ÅÄ¤ÏÂ³Åê¤·¡¢£·²ó£¸°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£°ÇÔÌÜ¡£Æó²ó¤Ë¤Ï¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£±¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤â¡¢¶õË¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£µÏ¢ÇÔ¤Ç£¹·î¤Ï£·»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ£±¾¡£¶ÇÔ¡£·î´Ö£²£°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòÇ¯£¹·î¤Ç¤â£·»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï£²¾¡£µÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±·î¤ÏºòÇ¯¤è¤êÄã¤¤¾¡Î¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£