Å·Çµ²°¡Ö²ÎÉñ´ìÍÈ ¿ðÌ´¡×¤Ë¶â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡¡ÇØ·Ê¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¡¡ÆÈ¼«¤Î¤­¤Ê¤³¥À¥ì»ÈÍÑ

¡¡Å·Çµ²°¤Ï9·î8Æü¡¢ÍÈÊÆ²Û¡Ö²ÎÉñ´ìÍÈ ¿ðÌ´¡×¤Ë¶â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö²ÎÉñ´ìÍÈ ¿ðÌ´ ¶â¤Î¤¤Ê¤³Ì£¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï270±ß¡£
¡¡¶â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢9·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï2007Ç¯¤ÎÂçºå°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥²¥óÃ´¤®¤Î±þ±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡È¶â¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×(Å·Çµ²°)¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¡È±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ì´¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¿ðÌ´¤Ë¶â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¯¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¤Ê¤³Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡×¤â¤Î¡£
¡¡´Å¤ß¤Î¶¯¤¤ËÌ³¤Æ»»º´ÝÂçÆ¦¤ò¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤ËÆóÅÙßäÀù¤·¤¿¡Ö¶â¤Î¤¤Ê¤³¡×¤Ë¥¿¥ì¤òÉÕ¤±Ç®´¥Áç¤µ¤»¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ß¥Î»À¤ÈÅü¡Ê¥«¥ë¥Ü¥Ë¥ë´ð¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢W¤Î¥¢¥ß¥Î¥«¥ë¥Ü¥ËÈ¿±þ¡Ê¿©ÉÊ¤¬Ãã¿§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë²½³ØÈ¿±þ¤Î1¤Ä¡Ë¤¬³èÈ¯¤Ëµ¯¤³¤ê¡Ö¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤è¤ê°ìÁØÁý¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²ÎÉñ´ìÍÈ ¿ðÌ´¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤òÍÈ¤²¤ëÄ¾Á°¤Ë¥µ¥Ã¤È¿å¤òÌ¸¿á¤¤¹¤ë¡Ö¿å¿á¤¥Õ¥é¥¤À½Ë¡¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢ÀùÌß¤ÎÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤ËºÙ¤«¤Ê¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¥Ñ¤Ã¤È²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤òÏÈ¤ËÆþ¤ì¤ÆÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£