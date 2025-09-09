「ナンバープレートにしたい」と思う宮城県の地名ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では2025年9月2日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う宮城県の地名ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「よく聞く有名な土地なのにないのが不思議だなと思います。あれば分かりやすいしかっこいいです」（30代女性／北海道）、「漁業の街で独特の響き。個性的で目を引く」（50代男性／大阪府）、「震災復興の象徴になりそうだから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「『杜の都』としても知られる名前でかっこ良いから」（50代男性／広島県）、「ハイキュー！！という漫画が好きな為」（20代女性／愛知県）、「仙台牛が魅力だから。食べ物の語呂合わせでナンバープレートにしたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：気仙沼市／44票三陸海岸に面する気仙沼市は、港町としての歴史と海の幸が魅力の地域です。リアス式海岸の美しい景観と共に、震災からの復興への強い思いや地域の誇りがナンバープレートにも表れています。
1位：仙台市／144票宮城県の県庁所在地・仙台市は、「杜の都」と呼ばれ、都市の利便性と自然の調和が魅力の大都市。全国的な知名度と東北地方の中心都市としての存在感から、ナンバープレートにもふさわしいと圧倒的な支持を集めました。
