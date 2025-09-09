「えっ、載せちゃって大丈夫なやつですか？」人気バンドメンバー、「新井のめっちゃ生活」動画も反響！
4人組バンド・King Gnuの常田大希さんは9月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。バンドメンバーの新井和輝さんのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】King Gnu・新井和輝＆息子のプライベートショット
ファンからは「これは最高でしかない」「いくらなんでもSo cute」「尊すぎる世界」「新井さんがパパしてる」「かわゆいベビちゃん」などの声が。ほかにも「こんなプライベートまでいいんですかね？」「えっ、載せちゃって大丈夫なやつですか？」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「新井さんがパパしてる」常田さんは「新井のめっちゃ生活」とつづり、1本の動画を公開。新井さんが息子と過ごす様子を撮影しています。同バンドの新曲『SO BAD』の歌詞「最悪で最高」を覚えさせようとしているようです。
8日にも「めっちゃ生活」動画を公開8日にも「めっちゃ生活」とつづり、バンドメンバーの井口理さんとスーパーで買い物をする様子を公開した常田さん。オフ感あふれる様子に「主婦の買い物ww」「同じ人間なんだと安心しました」などの反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
