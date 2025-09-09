サッカーのイングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストは9日、アンジェ・ポステコグルー氏（60）の新監督就任を発表した。ギリシャ人オーナーのエバンゲロス・マリナキス氏は同氏の招へいに関し「我々は数々のトロフィーを獲得してきた実績と一貫性を持つ監督をクラブに迎える」と声明を発表。「彼は最高レベルのチームを指導してきた経験に加え、フォレストで我々とともに特別な何かを築き上げたいという願望を持ち、我々の道のりを助けて全ての目標を達成するための素晴らしい人物」と期待感を示した。

クラブはマリナキス氏との関係悪化が表面化していたヌノ・エスピリトサント監督（51）の解任を8日に発表していた。

オーストラリア出身のポステコグルー氏は2019年に横浜Mを率いてJ1制覇を達成。21年夏にはスコットランドの名門セルティックの監督に就任してリーグ2連覇など2年間で5冠を制し、23年夏からトットナムを率いた。就任2季目となった昨季は欧州リーグ決勝でマンチェスターUとのイングランド勢対決を制した一方でプレミアリーグでは17位に沈み、シーズン終了後に解任されていた。