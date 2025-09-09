¡Ö¾¦ÉÊ½Ð¤·¤Æ¤ë¡ª¡×»Ò¤É¤â¤ÎËü°ú¤¤òÈ¯¸«¤·¤¿Å¹°÷¡Ã»Ò¤É¤â¤¬Ëü°ú¤¤·¤¿¤é¿Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¤µ¤ä¤³(@sayakonosayako)¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤¬Ëü°ú¤¤·¤¿¤é¿Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡ÙÂè1ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥¸¤Ë¤¤¤¿¤µ¤ä¤³¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë¾¦ÉÊ¤ò³«¤±¤ÆËü°ú¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇËü°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ëü°ú¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤ä¤³¤µ¤ó¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ë¶á¤Å¤À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
