ÆüËÜ¥Ï¥àÈ¯É½¡¡È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤ÏÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¡¡°Õ¼±¤¢¤ê²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡¡»î¹çÃæ¤ËÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ¬ÉôÄ¾·â
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£·¡Ý£´¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢È¬ÌÚÍµÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎÆ¬Éô¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µåÃÄ¤ÏÈ¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡ºº¤Î¤¿¤á»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ïº¸Â¦Æ¬Éô¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¬²ó£±»à¡£¶áÆ£¤¬ÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ëº¬¸µ¤«¤éÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤ËÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤ÏÂÇµåÊý¸þ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ÎÂÀ¤¤ÉôÊ¬¤¬Æ¬¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿¶áÆ£¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¿´ÇÛ¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤Ø¶á´ó¤ê¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡£¤À¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¾¡Íø¸å¤âÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤Ï¸«¤¨¤º¡£»î¹ç¸å¤Ë¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤Ï¤Ê¤·¡£¤¢¤È¤Ï³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£