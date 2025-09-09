µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¤É¤³¤ËÀ®Ä¹´¶¤¸¤ë¡©¡Ö¤¤¤ä¡¢À®Ä¹¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð´é
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï13»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Åç¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¡£8·î26Æü°ÊÍè2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤¬½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Îº£µ¨2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à7Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó6ÆÀÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é5·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨9¹æ¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î°ìÈ¯¤Ë¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð¤Í¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»þ¤Ë¤Ï»î¹çÁ°¤ËÄ¾ÀÜÇ®·ì»ØÆ³¤ò¤·¡¢ÂÇÎ¨¤¬Äã¤¯¤È¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤òÀèÈ¯¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤É¤³¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢À®Ä¹¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð´é¡£¡Ö¤±¤É¡¢ÂÇÀÊ¤â¤Í¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£