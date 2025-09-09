¡È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡É½Ð²Ù¥Ôー¥¯¤Ë¡ª¹â²¹¾¯±«±Æ¶Á¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅüÅÙ¹â¤¯¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥Ö¥É¥¦¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÎÉ¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¿·³ã
9·î¤ËÆþ¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤ä¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¸»º¼Ô¤â¤½¤Î½ÐÍè¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
9ÆüÄ«¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ð²Ù¤Ïº£¡¢ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÇÀ±à¤Ç¤Ï¼êºÝ¤è¤¯ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ¿Ï»¤Ö¤É¤¦±à¡¡º´Æ£¾¢¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¼ý³Ï¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥Ö¥É¥¦¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÎÉ¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½ÕÀè¤ËÄã²¹¤ÈÆü¾ÈÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢À¸°é¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤ÙÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Æ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¾¯±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤Å·¸õ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¤½¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡ÚÍ¿Ï»¤Ö¤É¤¦±à¡¡º´Æ£¾¢¤µ¤ó¡Û
¡Ö¾¯¤·Î³¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅüÅÙ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×
Î³¤Ï¤ä¤ä¾®¤Ö¤ê·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°ìÎ³°ìÎ³¤Ï¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢7·î～8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅüÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ£¤Ï¡Ä
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡ÖÈé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ï²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¡£Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¼ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿Ìó5kg¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï½Ð²Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯È¢µÍ¤áºî¶È¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤ËºÊñ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ¿Ï»¤Ö¤É¤¦±à¡¡º´Æ£¾¢¤µ¤ó¡Û
¡Ö1Î³¿©¤Ù¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³§¤µ¤ó¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¤³¤ÎÆü¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï10Æü°Ê¹ß¡¢¸©Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤äÄ¾Çä½ê¤Ê¤É¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
½Ð²Ù¤Ï10·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Î¸©Æâ¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏÌó180t¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
