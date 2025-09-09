¡ÚÂ³Êó¡Û·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¾å¡Ä¼ÖÆâ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Ï89ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¼Ö¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ç²£Å¾¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡¡¿·³ã¡¦»åµûÀî»Ô
9·î2Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî»ÔÆâ¤Î¸©Æ»ÏÆ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¾å¤·¡¢¼ÖÆâ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö°Æ¤Ç¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬89ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»åµûÀî»Ô³÷ÃÓ¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê89¡Ë¤Ç¤¹¡£
2Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢»åµûÀî»Ôº¬¾®²°¤Î¸©Æ»ÏÆ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ç²£Å¾¤·¤Æ¡¢½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼ÖÎ¾4Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¤«¤éÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Î»à°ø¤Ï¿´Â¡Â»½ý¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÈ¯¸«»þ¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ç²£Å¾¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°ú¤Â³¤½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
